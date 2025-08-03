Общество

Минюст просит псковские НКО предоставить отчет о деятельности в форме электронного документа

1 сентября вступает в силу федеральный закон от 31.07.2025 № 313-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Минюста России по Псковской области.

Закон размещён на сайте управления Минюста России по Псковской области в разделе «некоммерческие организации».

Согласно закону, некоммерческие организации обязаны представлять в Минюст России, его территориальные органы ежегодный отчёт в форме электронного документа, содержащего сведения о своей деятельности, о персональном составе органов, об источниках, объёмах формирования, о целях и об объёмах использования денежных средств иного имущества, в том числе полученных от иностранных источников.

Порядок размещения отчёта в форме электронного документа.

Некоммерческим организациям, зарегистрированным Минюстом России, создан и обеспечен доступ в личные кабинеты на новом информационном портале по сетевому адресу.

Портал предусматривает подачу отчёта о деятельности некоммерческих организаций в электронном виде путем заполнения электронной формы в личных кабинетах некоммерческих организаций.

Вход в личный кабинет осуществляется посредством учётной записи некоммерческой организации на Портале государственных услуг (ЕСИА). Инструкция по порядку входа некоммерческих организаций в личный кабинет размещена на главной странице портала.

Инструкция по порядку использования личного кабинета доступна непосредственно в личном кабинете каждой организации в разделе «Информация».

С января 2025 года некоммерческие организации через личные кабинеты на портале обязаны размещать действующие редакции своих уставов в рамках исполнения обязанности, предусмотренной абзацем 4 пункта 3.2 статьи 32 федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях».