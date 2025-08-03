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Общество

«Кузница»: Проблемы «зеленой» политики в Пскове. Сохранить нельзя вырубить? ВИДЕО

05.08.2025 18:12|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию программы «Кузница», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 5 августа. Это программа, в которой мы обсуждаем острые общественно-хозяйственные темы, которые касаются практически каждого из нас. В этих темах нужно разбираться, о них нужно спорить, на них нужно смотреть под разными углами зрения.

Сегодняшний выпуск мы посвящаем вопросам озеленения в Пскове. Не проходит сезона, чтобы в областном центре общественность не возмущалась очередной вырубкой деревьев. Этим летом словесные пикировки идут вокруг улицы Некрасова. Можно припомнить аналогичные ситуации на Яна Фабрициуса, Калинина, Октябрьском проспекте и ставим многоточие. Людей возмущает, что власти при ремонте улиц сносят деревья, причем не всегда больные (на первый взгляд). При этом, как правило, новые посадки либо вообще отсутствуют, либо присутствуют в небольшом количестве. Но и о них после завершения работ практически никто не заботится. В отличие от Великих Лук, в Пскове не сохранили как муниципальное предприятие «Зеленхоз». Про наличие муниципальных контрактов на содержание зеленых насаждений по городу ничего не известно, кроме высадки цветов на городских клумбах. Деревьев много, они болеют, их нужно лечить, иначе они падают от сильного ветра, засыхают и погибают. Выпилить – дело нехитрое, а вот организовать процесс грамотного содержания озеленений – это уже посложнее. Как власти решают вопрос «зеленой» политики в Пскове? Кто несет ответственность за содержание деревьев и кустарников? Почему годами не найти дендролога и не всегда можно посадить новое дерево на то же место, где срублено старое?

Эти непростые вопросы обсудили с заместителем главы администрации Пскова Алексеем Саенко. 

Источник: Псковская Лента Новостей
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