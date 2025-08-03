Психолог рассказала о признаках эмоционально незрелого человека

Эмоциональная зрелость — важный аспект личностного развития, который влияет на качество жизни, межличностные отношения и способность справляться с трудностями. Об этом рассказал психолог высшей категории, НЛП-психотерапевт, гипнотерапевт, когнитивно-поведенческий психотерапевт Сергей Лунюшин.
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Он уточнил, что многие люди остаются застрявшими в детском или подростковом возрасте в эмоциональном плане.
Эксперт подчеркивает: человек растет физически, а вот эмоционально — зачастую остается на уровне ребенка или подростка. Психолог раскрыл основные признаки эмоциональной незрелости.
«Первое качество — это неуверенность», — говорит специалист.
Такой человек трудно переносит жизненные проблемы, особенно эмоциональные. Он склонен к желанию спрятаться или убежать от проблем вместо их решения.
«Часто это проявляется в том, что человек ищет способы избежать конфликта или ответственности», — добавляет эксперт.
Это одна из причин обращения к алкоголю, наркотикам или участию в сомнительных группах и сектах.
«Эмоционально незрелые люди боятся показать свою слабость», — объясняет Лунюшин.
Они стараются самоутвердиться за счет других или за счет демонстрации своей значимости. Например, мужчина может требовать сдачу мелочи у продавца и гордиться этим поступком, что для зрелого человека выглядит неприемлемо.
Признаком также является отсутствие чувства меры и фанатизм. Такие люди могут проявлять чрезмерную приверженность определенному образу жизни или убеждениям — до фанатизма.
«Они могут считать себя недооцененными или терпящими неудачи постоянно», — отмечает специалист.
Еще один признак - отсутствие планирования и реалистичных целей.
Их планы напоминают «замки на песке»: они либо фантазируют о недостижимом, либо вообще не имеют четких целей. А еще такие люди не имеют самокритику и склонны винить других.
«Они не умеют делать выводы из ошибок», — подчеркивает Лунюшин.
В большинстве случаев такие люди обвиняют окружающих за свои неудачи и провалы. Определить эмоционально незрелого человека можно и по развитой фантазии и навязчивым страхам.
Также у некоторых проявляются навязчивые страхи, которые зачастую нереальны и придуманы воображением. Почему важно распознать признаки? Эксперт подчеркивает: «Если у человека есть комплекс этих симптомов, ему необходимо обратиться к специалистам».
Самостоятельное решение таких проблем практически невозможно:
«Человек должен признать наличие у себя проблем и долго работать над своими убеждениями и привычками».
Однако признание проблемы — это уже первый шаг к выздоровлению. Эмоциональная незрелость — серьезная проблема, которая мешает человеку полноценно жить и развиваться.
«Это достаточно сложный процесс исправления, потому что такие люди редко сами признаются в своих недостатках», - добавил Сергей Лунюшин.
Поэтому важно своевременно обращаться за профессиональной помощью для работы над собой и повышения уровня эмоциональной зрелости, пишет RuNews24.ru.