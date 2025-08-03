Общество

Психолог рассказала о признаках эмоционально незрелого человека

Эмоциональная зрелость — важный аспект личностного развития, который влияет на качество жизни, межличностные отношения и способность справляться с трудностями. Об этом рассказал психолог высшей категории, НЛП-психотерапевт, гипнотерапевт, когнитивно-поведенческий психотерапевт Сергей Лунюшин.

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Он уточнил, что многие люди остаются застрявшими в детском или подростковом возрасте в эмоциональном плане.

«Это связано с воспитанием в проблемных семьях, дисфункциональных условиях, — отмечает Сергей Лунюшин. — Такие обстоятельства мешают развитию зрелых механизмов саморегуляции и самопонимания».

Эксперт подчеркивает: человек растет физически, а вот эмоционально — зачастую остается на уровне ребенка или подростка. Психолог раскрыл основные признаки эмоциональной незрелости.

«Первое качество — это неуверенность», — говорит специалист.

Такой человек трудно переносит жизненные проблемы, особенно эмоциональные. Он склонен к желанию спрятаться или убежать от проблем вместо их решения.

«Часто это проявляется в том, что человек ищет способы избежать конфликта или ответственности», — добавляет эксперт.

Это одна из причин обращения к алкоголю, наркотикам или участию в сомнительных группах и сектах.

«Эмоционально незрелые люди боятся показать свою слабость», — объясняет Лунюшин.

Они стараются самоутвердиться за счет других или за счет демонстрации своей значимости. Например, мужчина может требовать сдачу мелочи у продавца и гордиться этим поступком, что для зрелого человека выглядит неприемлемо.

Признаком также является отсутствие чувства меры и фанатизм. Такие люди могут проявлять чрезмерную приверженность определенному образу жизни или убеждениям — до фанатизма.

«Они могут считать себя недооцененными или терпящими неудачи постоянно», — отмечает специалист.

Еще один признак - отсутствие планирования и реалистичных целей.

«Эмоционально незрелые люди не умеют краткосрочно планировать свою жизнь», — говорит эксперт.

Их планы напоминают «замки на песке»: они либо фантазируют о недостижимом, либо вообще не имеют четких целей. А еще такие люди не имеют самокритику и склонны винить других.

«Они не умеют делать выводы из ошибок», — подчеркивает Лунюшин.

В большинстве случаев такие люди обвиняют окружающих за свои неудачи и провалы. Определить эмоционально незрелого человека можно и по развитой фантазии и навязчивым страхам.

«У них часто присутствует фантазия типа: «если бы я жил в другой стране» или «если бы я женился на другом человеке», — рассказывает специалист.

Также у некоторых проявляются навязчивые страхи, которые зачастую нереальны и придуманы воображением. Почему важно распознать признаки? Эксперт подчеркивает: «Если у человека есть комплекс этих симптомов, ему необходимо обратиться к специалистам».

Самостоятельное решение таких проблем практически невозможно:

«Человек должен признать наличие у себя проблем и долго работать над своими убеждениями и привычками».

Однако признание проблемы — это уже первый шаг к выздоровлению. Эмоциональная незрелость — серьезная проблема, которая мешает человеку полноценно жить и развиваться.

«Это достаточно сложный процесс исправления, потому что такие люди редко сами признаются в своих недостатках», - добавил Сергей Лунюшин.

Поэтому важно своевременно обращаться за профессиональной помощью для работы над собой и повышения уровня эмоциональной зрелости, пишет RuNews24.ru.