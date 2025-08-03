Общество

Приемка пяти новых ФАПов прошла в Островском и Пушкиногорском районах

Сегодня в Островском и Пушкиногорском районах состоялся важный этап в развитии медицинской инфраструктуры — приемка в эксплуатацию пяти новых модульных фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов), сообщили Псковской Ленте Новостей в Островской межрайонной больнице.

Фотографии: Островская межрайонная больница

Новые медицинские объекты возведены в деревнях Заборовье, Большое Приезжево и Гораи Островского района, а также в деревнях Исса и Васильевское Пушкиногорского района.

В состав приемной комиссии вошли главный врач Островской межрайонной больницы Гайк Хачатрян, инженер по строительству Елена Адась и заместитель главного врача по хозяйственным вопросам Юрий Григорьев. Совместно специалисты оценили качество возведения, соответствие всех объектов установленным нормам и требованиям.

Следующим этапом станет благоустройство прилегающей территории, что обеспечит комфортный и безопасный доступ к новым ФАПам для жителей. Одновременно будут проведены процедуры получения санитарно-эпидемиологического заключения и лицензирования, необходимые для официального начала работы медицинских пунктов.



Открытие новых ФАПов — это значимое событие, которое позволит значительно улучшить доступность первичной медико-санитарной помощи, сократить время ожидания и повысить качество обслуживания населения, отметили в учреждении.