Общество

ИТ-холдинг Т1 и DIS Group будут развивать решения в области управления данными

Т1 и DIS Group заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие партнерских отношений для разработки эффективных ИТ-продуктов с использованием отечественных решений. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в холдинге Т1.

Стороны планируют совместную деятельность по созданию и продвижению российской платформы по управлению данными, применимой для государственных и коммерческих организаций. Платформа включает: ETL-решение Плюс7 ФормИТ, решения по управлению данными Юниверс DG и мастер-данными Юниверс MDM и ряд других.

«Цифровая трансформация бизнеса и госсектора требует не просто внедрения отдельных решений, а создания целостных экосистем. Партнерство с DIS Group позволит предложить клиентам комплексные цифровые решения, отвечающие требованиям технологической независимости и которые уже доказали свою эффективность в крупнейших компаниях страны. Это важный шаг в развитии отечественной ИТ-индустрии», — сказал руководитель направления «Т1 ИИ» Сергей Голицын.

«Сейчас как никогда важна консолидация усилий ИТ-компаний для продвижения надежных и технологически независимых решений. Партнерство с Т1 ИИ позволит нам объединить компетенции и предложить рынку комплексные инструменты для цифровой трансформации, отвечающие самым высоким требованиям. DIS Group видит в этом сотрудничестве возможность усилить платформенный подход и ускорить внедрение российских решений для управления данными в ключевые отрасли экономики», — заметил генеральный директор DIS Group Павел Лихницкий.

Решения компании DIS Group в рамках платформы входят в реестр Российского ПО и уже успешно внедрены в компаниях различных отраслей: МКБ, ДИТ Москвы, Русгидро, Сбер, «Газпром нефть», ВТБ, Счетная палата и другие.