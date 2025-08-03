Более 75% псковичей-участников догазификации ускорили и пуск газа в рамках комплексного договора

У более чем 15 тысяч жителей Псковской области уже исполнены заявки на догазификацию - газопровод бесплатно подведен до границ земельного участка. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании «Газпром газораспределение Псков».
В обязанности собственника жилья входит обустройство сетей на участке, покупка и установка газоиспользующего оборудования. Весь комплекс работ можно заказать у газораспределительной организации (ГРО) – их стоимость строго регулируется государством. Работы в границах участка и в доме могут выполнять и сторонние организации, но по рыночной цене. Однако в этом случае все рано нужно обращаться в ГРО – ее сотрудники должны будут провести мониторинг сделанных работ и выполнение требований выданных технических условий.
По договору комплексной услуги одна организация отвечает за весь объем работ на участке и за его пределами и обеспечивает пуск газа. В настоящее время почти 6 000 абонентов подключены к сетевому природному газу в рамках догазификации, из них 75,6% воспользовались услугой комплексного договора и значительно сократили сроки подключения.
Подать заявку на догазификацию можно онлайн на сайте Единого оператора газификации России, с помощью портала «Госуслуги» или сайта «Газпром газораспределение Псков», а также лично обратившись в Единый клиентский центр псковских газовых компаний или отделение МФЦ.
К заявке требуется приложить:
Для догазификации садоводческих товариществах потребуется еще и копия протокола общего собрания членов СНТ об участии в программе.
Также на сайте Единого оператора газификации России с помощью калькулятора можно рассчитать предварительную стоимость всех необходимых работ в границах участка и подготовке дома к подключению.
Сейчас в работе псковских газовых компаний более 20 тысяч заявок, из них 75,3% заявителей воспользовались комплексной услугой и ускорили газификацию дома.
Льготные категории граждан могут воспользоваться региональными мерами социальной поддержки. В Псковской области размер субсидий составляет 100 тысяч рублей.