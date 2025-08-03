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Общество

Более 75% псковичей-участников догазификации ускорили и пуск газа в рамках комплексного договора

05.08.2025 17:20|ПсковКомментариев: 0

У более чем 15 тысяч жителей Псковской области уже исполнены заявки на догазификацию - газопровод бесплатно подведен до границ земельного участка. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании «Газпром газораспределение Псков».

В обязанности собственника жилья входит обустройство сетей на участке, покупка и установка газоиспользующего оборудования. Весь комплекс работ можно заказать у газораспределительной организации (ГРО) – их стоимость строго регулируется государством. Работы в границах участка и в доме могут выполнять и сторонние организации, но по рыночной цене. Однако в этом случае все рано нужно обращаться в ГРО – ее сотрудники должны будут провести мониторинг сделанных работ и выполнение требований выданных технических условий.

По договору комплексной услуги одна организация отвечает за весь объем работ на участке и за его пределами и обеспечивает пуск газа. В настоящее время почти 6 000 абонентов подключены к сетевому природному газу в рамках догазификации, из них 75,6% воспользовались услугой комплексного договора и значительно сократили сроки подключения.

Подать заявку на догазификацию можно онлайн на сайте Единого оператора газификации России, с помощью портала «Госуслуги» или сайта «Газпром газораспределение Псков», а также лично обратившись в Единый клиентский центр псковских газовых компаний или отделение МФЦ.

К заявке требуется приложить:

  • документы, подтверждающие право собственности на дом и земельный участок,
  • ситуационный план участка,
  • копии паспорта, СНИЛС собственника.

Для догазификации садоводческих товариществах потребуется еще и копия протокола общего собрания членов СНТ об участии в программе.

Также на сайте Единого оператора газификации России с помощью калькулятора можно рассчитать предварительную стоимость всех необходимых работ в границах участка и подготовке дома к подключению.

Сейчас в работе псковских газовых компаний более 20 тысяч заявок, из них 75,3% заявителей воспользовались комплексной услугой и ускорили газификацию дома.

«Комплексный договор – одно из наиболее эффективных решений, позволяющих ускорить процесс подключения домовладений к сетевому природному газу. Комплексная газификация включает в себя одновременное строительство сетей до участка, подготовку эскиза по внутренним работам, рекомендации специалистов по подбору и монтажу газового оборудования, приборов учета и контроля газа, строительство внутренних сетей и пусконаладочные работы. Стоимость комплексного договора всегда индивидуальна и зависит от объема работ», – пояснил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов.

Льготные категории граждан могут воспользоваться региональными мерами социальной поддержки. В Псковской области размер субсидий составляет 100 тысяч рублей.

Теги: #газпром
Источник: Псковская Лента Новостей
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