Общество

24 тысячи тонн продукции экспортировали под присмотром псковского Россельхознадзора

Под контролем Россельхознадзора из Псковской области экспортировали 24 тысячи тонн животноводческой продукции в 7 стран мира, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления.

Фото: Пресс-служба управления Россельхознадзора по Псковской области

С 1 января по 31 июля 2025 года сотрудники Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора на экспорт из Псковской области в 7 стран мира отправили 23,8 тысяч тонн животноводческой продукции, что на 69% больше, чем за аналогичный период 2024 года (14 тысячи тонн).

В ходе оформления экспортных ветеринарных сертификатов должностные лица ведомства убедились, что товары полностью соответствуют ветеринарно-санитарным требованиям и нормам безопасности стран-импортёров.

В наибольшем объёме предприятия-производители отправили на экспорт свинину (более 15 тыс. т) и свиные субпродукты. Основной объем поставок пришелся на Китай – 12 тыс. т. Также продукцию отправляли во Вьетнам, САР, Гонконг Китая, Грузию, Сербию и Азербайджан.

Помимо мясосырья и готовой мясной продукции, с территории региона в текущем году экспортируется рыба и рыбопродукция в Прибалтику и Грузию (145,2 т), рыбные консервы в Грузию и Азербайджан (255 т).