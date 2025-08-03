Общество

Псковские росгвардейцы провели учения совместно с МЧС

Учебно-тренировочное занятие по ликвидации условного возгорания и эвакуации личного состава проведено во взаимодействии с сотрудниками Главного управления МЧС России по Псковской области в региональном управлении Росгвардии 5 августа, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Росгвардии.

Согласно замыслу тренировки, в результате короткого замыкания электрической сети произошел пожар в одном из кабинетов на втором этаже административного здания.

Росгвардейцы сообщили о происшествии на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы и организованно приступили к эвакуации из административного здания.

Спустя несколько минут на место условного пожара прибыли сотрудники пожарной части № 3 города Пскова. Прибывшие пожарные организовали спасение из задымленного помещения условно пострадавшего и тушение условного пожара.

В результате тренировки в условиях, приближенных к реальным, был отработан алгоритм действий при эвакуации личного состава и тушения пожара. Наблюдатели учений со стороны обоих ведомств отметили слаженность действий групп, разобрали возможные критические ситуации, а также наметили планы дальнейших тренировок.