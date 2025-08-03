Общество

В первые классы школ Псковской области придут 5,8 тысячи детей

Школы Псковской области в этом году ожидают 5 816 детей, поступающих в первый класс. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в министерстве образования региона и уточнили, что в 2024 году в первый класс поступило 5 942 ребенка, а в 2023 году - 6 900 первоклассников.

«Несмотря на то, что фиксируется уменьшение числа первоклассников, отмечается постепенный прирост числа дошкольников, связанный с повышением уровня рождаемости. Поэтому говорить о существенном снижении контингента начальной школы преждевременно», - пояснили в министерстве образования.

Всего, по состоянию на 1 августа 2025 года, количество обучающихся 1-4 классов в школах Псковской области составляет 26 495 человек. В предыдущие годы численность учащихся младших классов составляла 26 432 человека в 2024 году, 27 570 — в 2023 году, 27 931 — в 2022-м, 27 822 — в 2021 и 27 506 в 2020 году.

Количество школьников младших классов в регионе в 2025 году по сравнению с показателем в 2020 году незначительно снизилось. Как заметили в министерстве образования, это связано с демографическими изменениями, произошедшими за последние годы.

Однако, этот факт не будет способствовать снижению нагрузки на учителей начальной школы «в связи с имеющимся дефицитом педкадров, в том числе и в начальной школе». «Процесс перераспределения педагогов на освободившиеся ставки позволяет снизить нагрузку на работающих учителей. Когда появляется свободная ставка, педагоги могут перейти на нее, обеспечивая равномерное распределение обязанностей», - отметили в министерстве.