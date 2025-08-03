Общество

База отдыха «Лукоморье» отметила 20-й день рождения

База отдыха «Лукоморье» отметила свой день рождения. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации базы, в этом году месту отдыха псковичей и гостей области исполнилось 20 лет.

Фотографии: Татьяна Савраева

«За эти 20 лет было много яркого и интересного. Сотни пар здесь провели свое свадебное торжество, тысячи отметили юбилеи и дни рождения, десятки тысяч провели незабываемые часы отдыха и наслаждения», - рассказали в администрации базы.

Но и «Лукоморье» не стоит на месте. К своему 20-летию база загородного отдыха радует своих гостей пляжем после реновации — с новыми лежаками и зонтами, золотистым песком и новыми аттракционами на водной глади озера. Также база «Лукоморье» обновила и номерной фонд. Перед юбилеем вырос 2-х этажный современный корпус и еще 8 современных домиков взамен старых. Теперь у «Лукоморья» всего 49 номеров, из них 31 новый.

Новые номера категории «стандарт» оснащены в соответствии с актуальными правилами и соответствуют стандартам классификации. Классификацию «Лукоморье» тоже прошла и получила свои три звезды как загородная гостиница.

«Улыбки и эмоции гостей — лучшая награда. Именно в такой дружеской атмосфере и прошел праздничный день, в котором было место веселым конкурсам, спортивным мастер-классам, пляжной дискотеке, пенной вечеринке и многому другому. Сотни гостей приехали отдохнуть и разделить праздник с любимым местом отдыха!» - заключили в администрации базы.