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Как стресс влияет на состояние кожи, рассказал косметолог

Стресс — это естественное состояние человеческого организма, но его хронические формы могут оказывать разрушительное влияние на здоровье, в том числе и на кожу. Постоянное напряжение ведет к непроизвольному сокращению мышц, что нарушает кровообращение и питание кожи. Как следствие, увеличивается уровень кортизола — гормона, который разрушает коллаген и эластин, позволяющие коже оставаться упругой и молодой.

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В результате таких изменений кожа становится более тонкой и склонной к образованию морщин. Как этого избежать, рассказала косметолог-эстетист, мастер массажа лица и остеопрактик Светлана Толмачева.

«Важно помнить, что кожа лица — это отражение нашего внутреннего состояния. Усталость и перенапряжение буквально считываются окружающими», — рассказала эксперт.

Существуют мягкие остеопатические техники, которые помогают снять зажимы и улучшить цвет лица. Мягкое воздействие на зоны, отвечающие за дыхание, шейный отдел и черепные швы, запускает процессы регенерации, способствуя не только восстановлению лица, но и нормализации работы всего организма. Эти методы основаны на глубоких потребностях нашего тела и помогают достигать состояния глубинного расслабления, которое невозможно получить с помощью масок или кремов.

Шея играет ключевую роль в системе тела. Это своеобразный мост между головой и остальной частью организма. Если шейные мышцы находятся в зажатом состоянии, это сказывается на состоянии лица: кожа теряет тонус, отекает и тускнеет. Правильная осанка, в свою очередь, обеспечивает естественный лифтинг, который помогает сохранить форму лица и его привлекательный внешний вид.

«Если вы хотите попробовать домашние техники самомассажа, важно прислушаться к собственному телу. Простые приемы, такие как массаж ушных раковин, стоп, височной области и зоны под затылком, могут оказать заметное влияние на ваше самочувствие. Эти области содержат множество нервных окончаний, отвечающих за психологическое состояние организма, - отметила эксперт. - Дополните эти практики расслабляющей ванной с солью и любимой музыкой, что также поможет улучшить ваше психологическое состояние».

Несмотря на то, что самомассаж может быть эффективным, массаж лица требует системной работы. Рекомендуется проходить 6-10 сеансов с интервалом в неделю, чтобы обеспечить «перенастройку» мышц лица. Такой последовательный подход ведет к стойким результатам и позволяет сохранить не только красоту, но и ресурс организма без резких вмешательств.

Остеопатические методы не рекомендуется применять в период острых воспалений, инфекционных заболеваний, повышенной температуры, онкологии и некоторых неврологических состояний. Важно помнить, что остеопрактика адаптируется под каждого человека; здесь нет универсальных шаблонов, а только глубокое и бережное слушание потребностей тела, пишет RuNews24.ru.

«Иногда лучше отложить прикосновение, чем сделать его в неподходящее время. Не забывайте, что наше лицо — это зеркало внутренних процессов. Позаботьтесь о своем теле, и оно ответит вам благодарностью, отражая ваше внутреннее состояние на лице. Бережное отношение к своему телу — это важный шаг на пути к здоровью и красоте. Поддерживайте баланс и позвольте себе быть красивыми и счастливыми!» - заключила Светлана Толмачева.