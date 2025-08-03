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Мисс Вселенная Оксана Федорова девятый день голодает в Крыму

«Мисс Вселенная-2002», телеведущая и уроженка города Пскова Оксана Федорова принимает участие в лечебном голодании в Крыму. Об этом она рассказала в своём Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Оксана Федорова/ Telegram-канал

На лечебном голодании Оксана Федорова находится уже девятый день в центре Неумывакина. По её словам, программа даёт полную перезагрузку организма на клеточном уровне, нормализует работу внутренних органов, способствует снижению веса, естественному очищению и омоложению организма.

По программе для участников не предусмотрено питание.

«Утро начинается с приема соды. Затем своеобразный завтрак - почечный сбор и таблетка ламинарии. Ужин ещё скромнее - печеночный сбор. Раз в два дня особая радость: нам дают термос с настоем на основе чернослива, кураги и лимона. Вот и всё», - рассказала Оксана Федорова.

Мисс Вселенная также отметила, что не стоит думать о голодании дома, так как это большой стресс для организма, и грамотно пережить его можно только под присмотром опытных врачей.

«Первый день для меня прошел очень тяжело, но затем я включилась в процесс. Приближаюсь к экватору моего пребывания в санатории, чувствую, как с каждым днём моё здоровье улучшается», - поделилась она.

Пережить чувство голода помогают процедуры и различные активности.