Общество

Дмитрий Быстров вручил островичам награды за сохранение исторической памяти

Глава Островского района Дмитрий Быстров вручил награды и выразил благодарность отряду «Вне времени», военно-патриотическому клубу «Допризывник», а также активистам «Движения первых» Островского района за за сохранение исторической памяти. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Дмитрий Быстров/ Telegram-канал

«Островская земля славится богатой многовековой ратной историей. В своей работе Администрация района уделяет большое внимание сохранению исторической памяти и патриотическому воспитанию молодежи. Наши помощники – люди, которые считают своим долгом чтить память предков, популяризировать славные страницы истории нашего района, региона и страны, воспитывать подрастающее поколение на примерах трудовых и ратных подвигов наших земляков», - отметил он.

За активную гражданскую позицию, стремление к сохранению исторической памяти и в связи с 81-ой годовщиной освобождения города Острова и Островского района от немецко-фашистских захватчиков объявили благодарность отряду «Вне времени» (юнги) под руководством Светланы Андреевой; военно-патриотическому клубу «Допризывник», руководитель Сергей Мельников; активистам отделения Российского движения детей и молодежи «Движение первых» Островского района: Тимофею Васильеву, Василисе Мокляк, Анастасии Хантулиной, Валентине Захаровой, Александру Цурцумия, Александре Филипповой.

Также Дмитрий Быстров с большим вручил значки новым членам организации «Движение первых».

«Наша совместная работа – это взаимодействие ради будущего!» - написал он.