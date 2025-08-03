Псковичей призвали избегать укусов комаров за границей из-за вспышки лихорадки чикунгунья

Лихорадка чикунгунья – вирусная инфекция, которая передается человеку с укусами кровососущих насекомых. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Роспотребнадзора по Псковской области, на территории Российской Федерации в настоящее время завозные случаи лихорадки чикунгунья не зарегистрированы, но риски завоза существуют.
Фотография: Freepik
С целью обеспечения безопасности на границе задействована система «Периметр», которая позволяет выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний.
Для оперативного выявления заболевания в Российской Федерации есть отечественные тест-системы.
В стране проводится постоянный мониторинг циркуляции комаров-переносчиков лихорадки чикунгунья. На сегодняшний день эпидемиологической опасности нет.
Для снижения риска заражения граждан России, направляющихся в эндемичные по лихорадке чикунгунья страны, Роспотребнадзор рекомендует избегать укусов насекомых. Для этого следует:
При появлении после возвращения из эндемичных стран симптомов необходимо своевременно обратиться к врачу.