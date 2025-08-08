Общество

Владимир Кузь: Нам не хватает популяризации трудовых профессий

В Псковской области не хватает популяризации трудовых профессий, заявил депутат Псковского областного Собрания, куратор проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия» в Псковской области Владимир Кузь в программе «Люди труда» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«За пять лет ко мне не пришел работать ни один специалист. Я не могу сказать, как высшие учебные заведения их готовят. Наверное, ребята получают диплом и работают в каких-то других сферах. То же самое в ПТО. Мы были даже готовы взять начинающих специалистов на практику, но желающих не было», - отметил Владимир Кузь.

Он добавил, что хорошим механизмом является целевое направление: это шанс получить образование и в то же время быть полезным месту своего рождения.

«У нас происходит сумасшедшая урбанизация. Люди уезжают со своих малых населенных пунктов. Они мельчают и мельчают, а крупные города становятся все больше и больше. А если люди будут возвращаться в родную деревню, может, и сельское хозяйство улучшится», - добавил депутат Псковского областного Собрания.