Владимир Кузь: Нам не хватает популяризации трудовых профессий

В Псковской области не хватает популяризации трудовых профессий, заявил депутат Псковского областного Собрания, куратор проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия» в Псковской области Владимир Кузь в программе «Люди труда» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Он добавил, что хорошим механизмом является целевое направление: это шанс получить образование и в то же время быть полезным месту своего рождения.
«У нас происходит сумасшедшая урбанизация. Люди уезжают со своих малых населенных пунктов. Они мельчают и мельчают, а крупные города становятся все больше и больше. А если люди будут возвращаться в родную деревню, может, и сельское хозяйство улучшится», - добавил депутат Псковского областного Собрания.