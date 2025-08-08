На территории Псковской области заработало мобильное приложение «Экстренный вызов 112»

На территории Псковской области заработало новое мобильное приложение «Экстренный вызов 112». Скачать его можно по ссылке, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.
Приложение позволяет позвонить оператору системы «112» по видео и в режиме реального времени показать, что происходит рядом: для этого нужно просто нажать кнопку «Видеозвонок в службу». Можно связаться с оператором в чате и прикрепить фото или видео через иконку «Чат со службой».
Все отправленные сообщения, фото и видео сразу поступают в службу экстренного реагирования. Приложение автоматически определит местоположение вашего мобильного устройства (через GPS/ГЛОНАСС) и ваше имя, указанное при регистрации.
«Важно! Новое приложение – простой и доступный способ быстро позвать на помощь. Попробуйте установить "Экстренный вызов 112" уже сегодня: не ко всем ситуациям можно подготовиться заранее, но обеспечить инструменты для связи – вполне реально», - призвал губернатор.