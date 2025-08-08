Общество

Антон Мороз: По обращениям жителей выполнен ямочный ремонт на Любятовской набережной

По обращениям жителей выполнен ямочный ремонт на Любятовской набережной. Состояние проезжей части вызывало обоснованные нарекания, особенно в дождливую погоду, сообщил вице-президент Национального объединения строителей «Нострой», победитель праймериз «Единой России» по определению кандидата на довыборы депутата Псковской городской Думы по округу №3 Антон Мороз в своем Telegram-канале.

Видео: Антон Мороз / Telegram

Работы проведены на участках, где покрытие находилось в наихудшем состоянии.

«Благодаря оперативной реакции администрации города удалось восстановить проезд без серьёзных перекрытий. Благодарю всех, кто неравнодушно относится к своему району и сообщает о проблемах. Такие сигналы помогают быстрее реагировать и добиваться конкретных решений», - сказал Антон Мороз.