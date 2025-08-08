Общество

Жители Пскова увлеклись «тихой охотой»

К началу грибного сезона жители Пскова поселились на тематических форумах и в приложениях: с мая по июль объем интернет-трафика подскочил на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А число заказов корзин для грибов на маркетплейсах выросло на 14%. Такие выводы сделали аналитики МегаФона на основе обезличенных данных абонентов и данных с сервиса «Аналитика маркетплейсов».

Фотографии: МегаФон

Сайты-форумы с обсуждением грибных мест, советами для начинающих о местах, сроках сбора и обработке грибов продемонстрировали 15-процентный рост трафика в этом сезоне. При этом пиковый интерес пришелся на июнь этого года (+35%). Такой всплеск интереса к платформам может быть связан с началом сезона «тихой охоты».

В общей структуре «грибного» трафика особенно выделяются специализированные приложения по распознаванию грибных видов. Такие приложения довольно точно определяют, какой гриб перед вами по фото или занесенным параметрам вручную, главное, чтобы ловил интернет. Чтобы абоненты МегаФона не испытывали трудностей с работой таких онлайн-приложений, инженеры оператора построили и модернизировали более 40 объектов связи в самых грибных районах Псковской области: Плюсском, Гдовском, Великолукском и Стругокрасненском районах. Активный трафик жителей Пскова на подобных ресурсах в 2025 году вырос на 46%.

Также аналитики отмечают повышенный интерес к различному инвентарю на маркетплейсах. Рост спроса фиксируют сразу по нескольким направлениям: покупки корзин для сбора грибов выросли на 15% относительно прошлого года, термосы на 11%, а вот ножи, наоборот, упали на 6%. Также растут продажи резиновых сапог на 64% и гамаш (+14%), но падает спрос на дождевики (более 85%) и термоодежду (-15%), сказывается довольно теплое лето и предсказуемость осадков в Псковской области.

