В Пскове прошла первая беседа молодежи в рамках проекта «Священные встречи»

В Пскове прошла первая беседа молодежи с протоиерем Романом Лединым в рамках совместного проекта с Псковской епархией
«Священные встречи», сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве культуры Псковской области.
Фотография: министерство культуры Псковской области
Площадкой встречи стала Псковская областная библиотека имени В.Я. Курбатова. В ней приняли участие представители Молодежного совета при Министерстве культуры Псковской области.
У молодежи была возможность напрямую задать вопросы по теме «Возлюби ближнего твоего, как самого себя» и обсудить их с протоиереем.
Ребят интересовало: что значит любить себя? Кого считать ближним? Обязан ли человек одинаково любить всякого ближнего?
Вход на встречи свободный. Да участия приглашаются все желающие.