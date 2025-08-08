Общество

В Пскове прошла первая беседа молодежи в рамках проекта «Священные встречи»

В Пскове прошла первая беседа молодежи с протоиерем Романом Лединым в рамках совместного проекта с Псковской епархией

«Священные встречи», сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве культуры Псковской области.

Фотография: министерство культуры Псковской области

Площадкой встречи стала Псковская областная библиотека имени В.Я. Курбатова. В ней приняли участие представители Молодежного совета при Министерстве культуры Псковской области.

У молодежи была возможность напрямую задать вопросы по теме «Возлюби ближнего твоего, как самого себя» и обсудить их с протоиереем.

Ребят интересовало: что значит любить себя? Кого считать ближним? Обязан ли человек одинаково любить всякого ближнего?

Вход на встречи свободный. Да участия приглашаются все желающие.