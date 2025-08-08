Общество

В псковском кадровом центре состоялся семинар, посвящённый вопросам квотирования рабочих мест

В Кадровом центре «Работа России» в городе Пскове состоялся семинар-совещание по вопросам квотирования рабочих мест и субсидирования работодателей, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве труда и занятости Псковской области.

Фотография: министерство труда и занятости Псковской области

Вопросы касались трудоустройства отдельных категорий граждан, в том числе участников СВО и лиц с инвалидностью.

В рамках мероприятия обсуждались меры поддержки и способы информирования работодателей о них, а также возможности взаимодействия с Общероссийской общественной организацией «Всероссийское общество инвалидов»