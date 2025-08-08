Общество

«Зарядка со стражем порядка» прошла для воспитанников областного центра семьи в Пскове

Воспитанники службы социальной реабилитации Псковской области «Областной Центр семьи» стали участниками Всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка» сегодня, 9 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Мероприятие началось с разминки, которую для детей и подростков провела начальник отделения по делам несовершеннолетних отдела УУП и ПДН УМВД России по городу Пскову подполковник полиции Ирина Петухова. Она напомнила о важности активного образа жизни и соблюдения правил безопасности.

После старший специалист направления организации подготовки сотрудников к несению службы в особых условиях группы профессиональной подготовки ОРЛС УМВД России по городу Пскову старший лейтенант полиции Евгений Грибов показал ребятам несколько приемов по самообороне.

«Присутствующие с большим интересом осваивали новые навыки, разбившись на пары и активно участвуя в практических занятиях», - отметили в ведомстве.

Зарядка завершилась знакомыми всем играми с мячом на улице. Полицейские пожелали воспитанникам центра вести здоровый образ жизни, активно заниматься спортом, интересно провести оставшиеся каникулы и строго соблюдать правила поведения в общественных местах. Отдельно полицейские подчеркнули необходимость внимательного отношения к правилам дорожного движения.

Мероприятие прошло по инициативе УМВД России по городу Пскову при поддержке Общественного совета городской полиции. Оно направлено на укрепление доверия между правоохранительными органами и молодежью, а также на формирование у подростков ответственного отношения к своему здоровью и безопасности.