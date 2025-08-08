Общество

Россиянам посоветовали делать скриншоты переписок с гадалками

Колдуны, экстрасенсы и гадалки, обещающие решить проблемы человека за вознаграждение или оказывающие финансовые консультации – это мошенники, и в случае контакта с ними нужно делать скриншоты, сохраняя всю переписку и записи разговоров, чтобы потом при необходимости использовать эти файлы в суде, заявила РИА Новости эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко.

«Если человек стал жертвой мошеннических действий, ему нужно незамедлительно обратиться в полицию. Предварительно стоит собрать возможные доказательства мошенничества: скриншоты переписок, аудио и видеозаписи, подтверждения передачи денежных средств», – сказала Дайнеко.

«Споры относительно «магических» услуг могут быть предметом судебных разбирательств: взыскание перечисленных на карту гадалки/экстрасенса/знахаря денег в качестве неосновательного обогащения в гражданском процессе, возмещение материального и морального ущерба в рамках уголовного судопроизводства», - напомнила она.

Многочисленные гадалки, астрологи, колдуны и экстрасенсы часто предлагают людям решить любые проблемы. Они используют веру в сверхъестественное и уязвимое состояние своих потенциальных жертв. Но есть признаки, по которым человек может понять, что попал под «магическое» влияние шарлатана.

«Поступают зловещие предсказания грядущих бед, неизлечимых болезней, а способом решения проблем - все возрастающие выплаты «колдуну». Нагнетают обстановку, запугивают, торопят при принятии решения: например, нужно провести обряд, иначе будет поздно», - рассказала эксперт.

Дайнеко напомнила, что гадалки и прорицатели не должны давать финансовых советов. «Инвестировать, вкладывать деньги в то, что советует экстрасенс или гадалка как минимум неразумно, а в большинстве случаев – опасно. Легко можно попасть в следующую мошенническую историю с лжеинвесторами, финансовой пирамидой», - пояснила она.

«Трата сбережений, продажа имущества, накопление долгов для оплаты «магических решений» не избавит от проблем, а лишь усугубит сложную жизненную ситуацию. Нельзя принимать финансовые решения в состоянии паники, стресса. Советуйтесь с близкими, оценивайте ситуацию критически», – рекомендует Дайнеко.



Такие мошенники, по данным экспертов, работают преимущественно в виде индивидуальных онлайн-сессий, по переписке, на видео-эфирах, а также в очном формате встреч. «Декорации «представления» зависят от выбранного направления услуг: это может быть образ доброй старушки-ведуньи, таинственного колдуна, потомка шамана или экзальтированной ясновидящей», – рассказала Дайнеко.

«Перечень услуг знахарей и прорицателей широк: от финансовых советов, отворотов-приворотов до постановки несуществующего диагноза и лечения на расстоянии. Мошенники в поиске своих жертв нередко сами выходят на людей в беде с предложением своих магических услуг: мониторят соцсети, собирают информацию о тех, кто недавно потерял близких, имеющих тяжело больных детей, страдающих от неразделенной любви», - добавила она.

По словам эксперта, стратегия мошенника заключается в том, чтобы втереться в доверие и вытянуть из своей жертвы как можно больше денег. «В ход идет не только убеждение в своих магических силах, но и запугивание, шантаж. Клиенты готовы платить за обряды очищения, снятия порчи с детей и близких, за неразглашение уже переданной личной информации и, конечно, за надежду получить желаемое», - пояснила она.

При этом человек, попавший под влияние мошенников нередко не способен воспринимать критику в отношение оплаты таких услуг даже от близких, ведь в гадании «так много совпало, сбылось», «откуда она могла знать так много обо мне». А стресс и ожидание результата от уже потраченных денег затягивает узел финансовой петли.