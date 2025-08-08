Общество

Юрист рассказала, нужно ли менять паспорт при изменениях во внешности

Необходимо заменить паспорт, если внешность гражданина существенно изменилась из-за болезни или хирургического вмешательства, рассказала РИА Новости член ассоциации юристов России Валерия Стародубова.

«Основания для замены паспорта установлены Федеральным законом от 28.04.2023 № 138-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» и положением о паспорте гражданина Российской Федерации, образца и описания бланка паспорта гражданина Российской Федерации, утвержденным постановлением правительства РФ от 23.12.2023 № 2267. Согласно вышеуказанным нормативно-правовым актам, существенное изменение внешности является основанием для замены паспорта». - рассказала юрист.

Юрист отметила, что к существенным изменениям внешности относятся изменения, возникшие из-за перенесенного заболевания либо медицинского вмешательства, например, если гражданин сделал пластическую операцию.