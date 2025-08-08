Общество

Назван способ получить максимальную пенсию после увольнения

Для получения максимальной пенсии после увольнения необходимо соблюсти ряд условий, рассказал агентству «Прайм» декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.

Так, лучше уволиться в конце календарного месяца — в этом случае он весь засчитывается, как рабочий, и переход на повышенную пенсию с учетом всех индексаций осуществляется быстрее.

«Кроме того, если на предприятии предусмотрены премии, сезонные надбавки или другие выплаты, уход с работы в последние дни месяца помогает сохранить право на их получение», — объясняет юрист.

Перерасчет пенсии после увольнения осуществляется автоматически — никуда обращаться не нужно. Если пенсионер снова устроится на работу, повышенная пенсия за ним сохранится. Главное, чтобы перерыв был не менее одного месяца, иначе в Социальном фонде не успеет появиться запись о выходе на пенсию.