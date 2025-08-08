Общество

ДНК-оригами позволит выявлять вирусы с помощью обычного телефона

В Центре инженерной физики Сколтеха началась работа Лаборатории ДНК-оригами. Она стала первым в России научным центром, который специализируется на этой новой областью нанотехнологий.

Методика дает возможность использовать молекулы ДНК не только в качестве носителя генетической информации, но и как материал для производства наноразмерных конструкций самой разнообразной формы и свойств. Такие объекты найдут практическое применение в самых разных сферах. Специалисты планируют создавать микросенсоры, элементы квантовых компьютеров, делать материалы со свойствами кожи хамелеона, нанороботов и многое другое, пишут «Известия».

«Наша лаборатория мультидисциплинарная. Мы работаем на стыке физики, биофизики, инженерии, оптики, фотоники и молекулярной биологии. Наша основная идея использовать молекулы ДНК для создания ультраминиатюрных устройств на чипе, которые могут управлять светом. Одна из наших уникальных задач научиться точно размещать ДНК-структуры на поверхности с точностью до нанометра. Отдельные молекулы, необходимо точно «приклеить» в нужное место на чипе, чтобы создавать управляемые материалы, которые будут нужным образом реагировать на свет, менять форму или передавать сигналы», — сказала руководитель Лабораторией ДНК-оригами Ирина Мартыненко.