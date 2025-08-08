Общество

ФСБ просит родственников пожилых россиян защитить их от вовлечения в терроризм

Федеральная служба безопасности РФ обратилась к родственникам пожилых россиян с просьбой помочь защитить их от вовлечения в терроризм, пояснив, что силовики никогда не звонят по телефону или через интернет-мессенджеры на тему перевода и передачи денег.

Спецслужбы Украины используют российских пенсионеров в качестве смертников для совершения терактов, чтобы избавляться от нежелательных свидетелей и не выплачивать им обещанное вознаграждение, сообщила ФСБ России. По информации ФСБ, сотрудники спецслужб Украины, представляясь российскими силовиками, обманом похитили денежные средства у пяти россиян-пенсионерок, а затем психологическим давлением привлекли их для убийств российских военных с помощью бомб, закамуфлированных под бытовые предметы.

«ФСБ России обращает внимание родственников пожилых, особенно одиноких людей и родителей несовершеннолетних на необходимость проведения с ними разъяснительной работы для защиты от мошенников и недопущения вовлечения в террористическую деятельность», - говорится в сообщении российской спецслужбы.

Чтобы избежать провокаций со стороны злоумышленников в интернете, ФСБ призвала российских граждан к бдительности и по возможности воздерживаться от использования мессенджеров с незнакомыми контактами, пишет РИА Новости.

«Сотрудники специальных служб, правоохранительных органов, работники государственных и муниципальных органов власти и кредитно-финансовых организаций Российской Федерации никогда не звонят по телефону или через интернет-мессенджеры с требованиями и предложениями перевода денежных средств на так называемые безопасные счета, а также передачи их курьерам или иным лицам», - подчеркнули в ФСБ.