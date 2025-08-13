Псковcкая обл.
Общество

День в истории ПЛН. 13 августа

13.08.2025 12:46|ПсковКомментариев: 0

История Псковской Ленты Новостей началась 25 лет назад, и с тех пор жителям области доступен нескончаемый поток информации. Все главные новости региона дислоцируются в одном месте. На протяжении всех этих лет каждый год богат на события. Поэтому мы решили запустить новую рубрику «В этот день на ПЛН» и подготовили для вас подборку самых ярких новостей, которые выходили 13 августа в разные годы.

 

2008 год. Два игорных заведения на Октябрьском проспекте 

Ведение игорного бизнеса было запрещено на территории России 1 июля 2009 года, но годом ранее в самом центре Пскова люди могли посещать заведения с азартными играми. Однако 13 августа 2008 года Псковской Ленте Новостей стало известно, что два игорных заведения на Октябрьском проспекте в Пскове действуют с нарушением закона. Тогда в ходе проверки было установлено, что в жилом доме №15 на Октябрьском проспекте размещено два зала игровых автоматов, арендуемых ООО «Золотой континент», находящимся в Оренбурге.

Игровые заведения осуществляли деятельность, нарушая требования федерального закона. Согласно требованиям законодательства, игровые заведения не могли располагаться, в частности, в жилых и нежилых помещениях многоквартирных домов. Кроме того, в нарушение закона используемое игорное оборудование находилось в собственности третьего лица, а не организатора азартных игр - ООО «Золотой континент». Также в ходе проверки выявили другие многочисленные нарушения.

2009 год. Количество фур на границе России и Латвии достигло рекорда

Контрольно-пропускные пункты - довольно злободневная тема дня. Казалось бы, раньше все было хорошо, границы пересекались быстро, а сегодня все изменилось. Однако материалы Псковской Ленты Новостей дают нам возможность «вернуться в прошлое»,  провести некую аналитику и понять, что проблемы были всегда.

13 августа 2009 года очереди грузовиков на границе России и Латвии достигли рекордных для того года размеров. В 07.00 на КПП «Терехово - Бурачки» очереди на выезд в Россию ждали 840 грузовых и 90 легковых, на КПП «Гребнево - Убылинка» - 240 грузовых и 90 легковых машин. 

Конечно, этот рекорд был уже неоднократно побит. К примеру, в 2024 году редакция ПЛН писала, что очередь на въезд из Латвии в Россию через участки государственной границы в Псковской области, где расположены пункты пропуска «Бурачки» и «Убылинка», увеличилась до 2,5 тысячи грузовиков. 

2012 год. Строительство «Социального городка»

13 августа 2012 года стало поистине легендарным днем в Пскове. Проект того самого «Социального городка», который сейчас располагается на улице Завеличенской в Борисовичах, был готов. 

«"Социальный городок" - проект инновационный не только для Псковской области, но и для России в целом. Он предполагает внедрение новой модели социальных учреждений, являющейся альтернативой европейских стандартов проживания и обслуживания существующим домам-интернатам для граждан пожилого возраста и инвалидов. "Социальный городок" будет построен в деревне Борисовичи Псковского района. 22 июня прошлого года состоялась торжественная закладка камня в фундамент будущего социального микрорайона. На его территории разместятся жилые корпуса со специально оборудованными квартирами и доступной средой. Городок также будет обеспечен развитой инфраструктурой. По замыслу разработчиков проекта, "Социальный городок" должен способствовать вовлечению граждан пожилого возраста и инвалидов в процесс "самостоятельного» проживания"», - говорилось в публикации.

В итоге на строительство городка ушло 12 лет. 1 марта 2024 года «Социальный городок» был открыт. 

2013 Land Cruiser Prado для Арбитражного суда

Изображение сгенерировано нейросетью «Шедеврум»

Арбитражному суду Псковской области понадобился внедорожник Land Cruiser Prado. Новость с таким заголовком удивила псковичей 13 августа 2013 года. 

«Суд объявил аукцион на поставку легкового автомобиля для собственных нужд. Аукционная документация опубликована на сайте госзакупок. Арбитражному суду понадобился Toyota Land Cruiser 150 (Prado) в комплектации "Престиж плюс" - дизельный двигатель 3.0 л, мощностью 173 л.с., пятиступенчатая АКПП, постоянный полный привод, 5-дверный легковой вагон. Автомобиль должен быть выпущен в 2013 году с дополнительными опциями», - сообщалось в новости на ПЛН.

Цвет кузова – серебристый металлик, цвет салона – черный. Среди прочих характеристик автомобиля Арбитражный суд указывал ксеноновые фары, боковые пороги с подсветкой, мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой, систему помощи при езде по бездорожью, тонировку задних боковых стекол и стекол багажника.

Заказ планировали оплатить из федерального бюджета.

2015 год. Прогрессивный налог для богатых

Десять лет назад в этот день редакция Псковской Ленты Новостей решила провести среди своих читателей опрос о необходимости введения прогрессивного налога для богатых. 

Большинство читателей Псковской Ленты Новостей поддержали введение такого налога.

46,87% респондентов считали, что данная мера является справедливой и соответствует принципам социального государства. 25,92% читателей также соглашались с введением нового вида налога, так как не были уверены в «чистом» происхождении благосостояния богатых людей. 2,95% участников опроса объясняли свой ответ кризисом, во время которого богатые должны платить больше бедных.

8,93% были не согласны с большинством и считали, что все равны перед законом. 4,03% выражали уверенность, что данная мера приведет к бегству капитала за рубеж, 7,99% полагали, что введение прогрессивной шкалы налога популистским и заведомо «непроходным» предложением, а 0,94% опасались подобных «игр» во время кризиса. Затруднились с ответом более 2% респондентов.

Всего в опросе приняли участие 1 389 читателей Псковской Ленты Новостей.

Спустя девять лет, летом 2024 года, прогрессивный налог в России все-таки был введен. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон об изменениях налоговой системы. Главным нововведением стала пятиступенчатая прогрессивная шкала налога на доходы физических лиц с максимальной ставкой 22%.

Новости из этой подборки - лишь малая часть всего информационного массива Псковской Ленты Новостей. В честь своего 25-летия мы каждый день будем выпускать подобные материалы и вспоминать то, что когда-то вызывало резонанс в обществе. 

Теги: #ПЛН25лет
Псковская Лента Новостей
