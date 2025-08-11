Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: Как пройдет встреча на Аляске и стоит ли опасаться резкого ослабления рубля?

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Постскриптум», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Об итогах минувшей недели расскажут ведущие Любовь Кузнецова и Константин Калиниченко.
Основные темы программы сегодня:
- Встреча на Аляске: оправдаются ли ожидания?
- Третья Ольга и патриарх Тихон – в Пскове прибавилось памятников.
- Ожидаемое продление: политику Льву Шлосбергу* и экс-ректору ПсковГУ Наталье Ильиной продлили арест.
- Ремонт на круговом перекрёстке улиц Инженерной-Индустриальной завершен – стало удобнее?
- Стоит ли опасаться резкого ослабления рубля?
- В политическом блоке, как всегда, комментарии нашего обозревателя Александра Савенко.
Телефон прямого эфира – 56-73-72.
* в соответствии с распоряжением Минюста России включен в реестр иностранных агентов