Общество

Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: Как пройдет встреча на Аляске и стоит ли опасаться резкого ослабления рубля?

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Постскриптум», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Об итогах минувшей недели расскажут ведущие Любовь Кузнецова и Константин Калиниченко.

Основные темы программы сегодня:

Встреча на Аляске: оправдаются ли ожидания?

Третья Ольга и патриарх Тихон – в Пскове прибавилось памятников.

Ожидаемое продление: политику Льву Шлосбергу* и экс-ректору ПсковГУ Наталье Ильиной продлили арест.

Ремонт на круговом перекрёстке улиц Инженерной-Индустриальной завершен – стало удобнее?

Стоит ли опасаться резкого ослабления рубля?

В политическом блоке, как всегда, комментарии нашего обозревателя Александра Савенко.

Телефон прямого эфира – 56-73-72.

* в соответствии с распоряжением Минюста России включен в реестр иностранных агентов