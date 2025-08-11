Общество

Команда псковичей «Профсоюзный стимул» заняла призовые места на турслёте

Команда «Профсоюзный стимул» заняла призовые места на турслёте «Дорпрофжел», сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном совете профсоюзов.

Фото здесь и далее: Псковский облсовпроф

«Турслёт "Дорпрофжел" завершен. Наша команда "Профсоюзный стимул" — снова в числе лучших! Команда снова доказала, что мы – сила! Вернулись с кубками и призами», - сообщили в облсовпрофе.

Команда завоевала следующие призы:

1 место в конкурсе поваров;

1 место в рыбалке;

1 место в метании мяча;

2 место в кроссе.

Также команду признали самой весёлой и дружной, отметили в облсовпрофе.

«Такие мероприятия – это не просто соревнования, а настоящая школа дружбы и сплочённости. Когда видишь, с каким азартом и радостью участвуют ребята, понимаешь – профсоюз объединяет! Такие события мотивируют вступать в наши ряды, потому что здесь царит поддержка, взаимовыручка и дух победы!» - прокомментировал председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов.