Команда псковичей «Профсоюзный стимул» заняла призовые места на турслёте

Команда «Профсоюзный стимул» заняла призовые места на турслёте «Дорпрофжел», сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном совете профсоюзов.
Фото здесь и далее: Псковский облсовпроф
«Турслёт "Дорпрофжел" завершен. Наша команда "Профсоюзный стимул" — снова в числе лучших! Команда снова доказала, что мы – сила! Вернулись с кубками и призами», - сообщили в облсовпрофе.
Команда завоевала следующие призы:
Также команду признали самой весёлой и дружной, отметили в облсовпрофе.
«Такие мероприятия – это не просто соревнования, а настоящая школа дружбы и сплочённости. Когда видишь, с каким азартом и радостью участвуют ребята, понимаешь – профсоюз объединяет! Такие события мотивируют вступать в наши ряды, потому что здесь царит поддержка, взаимовыручка и дух победы!» - прокомментировал председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов.