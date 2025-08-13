Общество

«Великолукские Сусанины»: как увековечили память Матвея Кузьмина и Анастасии Дроздовой

Иван Сусанин - русский крестьянин, ставший символом патриотизма и преданности своей стране. Сусанин был захвачен в плен и вынужден вести польских офицеров к месту нахождения царя Михаила Романова. Однако вместо этого он привел их в лес, намереваясь запутать их и дать возможность царю спастись.

Подвиг Ивана Сусанина хорошо известен общественности. Однако немногие знают, что в Великих Луках есть свои «Сусанины» - Матвей Кузьмин и Анастасия Дроздова, которые пожертвовали собой в годы Великой Отечественной войны и повторили подвиг русского национального героя.

Герой

Матвей Кузьмин - самый старший по возрасту Герой Советского Союза времен Великой Отечественной войны.

Матвей Кузьмич Кузьмин родился в 1858 году в нескольких километрах от Великих Лук, в деревне Антоново-Куракино в семье крепостных крестьян.

Кузьмин, по свидетельствам современников, был угрюм и нелюдим, за что односельчане прозвали его Бирюком. Промышлял охотой и рыбной ловлей. Не был идейным сторонником коммунизма, после революции не стал вступать в колхоз, остался, как тогда говорили, единоличником. А кое-кто и вовсе подозревал его в контрреволюционных настроениях.

Свои первые официальные документы Кузьмин получил только в 74 года. Фамилию ему записали по отцу - Кузьмин. До этого все звали его просто Кузьмичом.

В августе 1941 года Псковскую область оккупировали гитлеровцы. Многие соседи Кузьмина уехали в эвакуацию, но сам он с семьей решил остаться в родной деревне. В Куракино фашисты устроили комендатуру, в доме Кузьминых поселился комендант. Хозяевам пришлось жить в сарае.

Узнав, что Кузьмин не коммунист и не член колхоза, немцы предложили ему должность деревенского старосты. Поблагодарив за доверие, старик отказался - мол, куда ему, и глуховат уже стал, и подслеповат. Он произвел на фашистов впечатление полностью лояльного к новым порядкам человека, и в знак доверия они даже не стали конфисковать у него старое охотничье ружье.

В феврале 1942 года части советской 3-й ударной армии заняли позиции в деревне Першино, расположенной в 6 километрах от Куракино, куда в это время был переброшен батальон немецкой 1-й горнострелковой дивизии, перед которым стояла задача выйти в тыл советским войскам и произвести прорыв.

Для этой операции требовался проводник из местных, и немцы вспомнили о 83-летнем Матвее Кузьмине. Командир фашистского батальона обратился к нему с предложением ночью лесными тропами провести немецких солдат в Першино. За это старику пообещали дать денег, муки, керосина и даже подарить охотничье ружье марки «Зауэр».

Кузьмин ответил согласием, а сам, придя домой, тут же послал в Першино сына, чтобы тот предупредил советских солдат и предложил устроить засаду для немцев у деревни Малкино.

В ночь на 14 февраля батальон «горных егерей» двинулся в путь. Кузьмин долго водил фашистов окольными тропами. К рассвету они вышли к Малкино, где их уже поджидал 2-й батальон 31-й отдельной курсантской стрелковой бригады, немедленно открывший по немцам пулеметный огонь.

Более 250 фашистских солдат были убиты, десятки попали в плен. Самого же Кузьмина застрелил командир немецкого батальона, сообразив, кому они обязаны такой «теплой» встречей.

Матвея Кузьмина похоронили здесь, в родной деревне, и позднее, установили обелиск. О его подвиге впервые стало известно из статьи присутствовавшего на похоронах героя журналиста Бориса Полевого в газете «Правда». Также о нем сообщило Советское информбюро, были выпущены листовки с рассказом о подвиге Кузьмина. В советской прессе стали появляться очерки и статьи.

Рассказ Бориса Полевого «Последний день Матвея Кузьмина» даже вошел в школьную программу.

Память

Мемориальная доска в память о Кузьмине установлена Российским военно-историческим обществом на здании Лычевской средней школы. Его именем сейчас названы улицы в разных городах страны. В Великих Луках и Москве, на станции метро «Партизанская» установлены памятники Кузьмину.

Однако признание пришло не сразу. Долгое время подвиг Кузьмина был никак не отмечен. Этому есть объяснение, хоть и бюрократическое, - некому было представить героя к награде. Он не был не военнослужащим, ни партизаном, а имел статус жителя временно оккупированной территории. И все-таки справедливость восторжествовала.

В 1954 году останки героя торжественно перезахоронили на братском кладбище города Великие Луки. А в 1965 году за мужество и героизм Матвею Кузьмину посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза.

В Великих Луках также есть Аллея Героев воинской славы, где представлены имена 24-х уроженцев Великих Лук и Великолукского района, которые удостоены звания Героя Советского Союза. Одна из стел на аллее тоже посвящена Матвею Кузьмину. Это мемориальная зона Великих Лук рядом с Вечным огнем, где проходят основные патриотические мероприятия.

Кроме того, память Матея Кузьмина увековечена в Великих Луках на стеле «Великие Луки - Город воинской славы». На одном из барельефов изображен подвиг Матвея Кузьмина, как один из символов города Великие Луки, Города Воинской Славы.

Одна из улиц Великих Лук носит имя Матвея Кузьмина.

Недавно в деревне Бусулаево Невельского муниципального округа завершились съемки фильма про Матвея Кузьмина под названием «Семь верст до рассвета». В декабре планируется провести предпоказ фильма.

18-летняя партизанка

Матвей Кузьмин был не единственный, кто совершил подобный подвиг в годы Великой Отечественной, их были десятки человек.

Но первой, такой подвиг, 8 октября 1941 года совершила 18-летняя разведчица Великолукского партизанского отряда Настя Дроздова.

Она родилась в декабре 1922 года в деревне Лосевской волости Великолукского уезда. В октябре 1941-го ей еще не было 19 лет, но, несмотря на свою молодость, она была авторитетным человеком в своей местности. Анастасия работала секретарем сельского совета, возглавляла местную комсомольскую организацию, трудилась в колхозе. А 16 февраля 1941 года была избрана депутатом в сельский совет народных трудящихся.

Когда началась война, Анастасия стала связной партизанского отряда.

Возвращаясь из партизанского отряда, она была встречена одним из предателей, который жил в их деревне. Он, прекрасно понимая, кто перед ним, донес на нее фашистам. Немцы пытали девушку, пытались ее довести до того состояния, чтобы она выдала, где партизанский отряд.

Но патриотка повела к их болоту. Заподозрив неладное, враги вновь избили девушку и пытались заставить вести их верной дорогой. Но ничего не добились. Настя вместе с родителями и соседями была расстреляна фашистами.

Светлая память

Акт о злодеяниях и о подвиге Насти был составлен журналистами уже в феврале 1942 года. Сейчас он опубликован в Книге памяти Великолукского района.

Но долгие годы подвиг девушки был почти забыт. И только в последнее время, усилиями Российского военно-исторического общества и неравнодушных краеведов, началась работа по увековечиванию памяти Насти Дроздовой.

Большую работу в этом направлении проводила и проводит школа № 16 города Великие Луки. Активом школы было решено еще в 1967 году установить памятник на месте гибели Насти Дроздовой. Школьники ухаживают за могилой героини.

Кроме того, в ходе круглого стола, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества, поступило предложение назвать именем Анастасии Дроздовой одну из улиц в Великих Луках. Возможно, что имя Насти Дроздовой со временем будут произносить так же, как имя Матвея Кузьмина, Героя Советского Союза.