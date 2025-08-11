День картофельного поля Псковской области отметят 14 августа в Печорском муниципальном округе на территории крестьянского (фермерского) хозяйства (КФХ) Шарстук А.Г., сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.
В программе Дня картофельного поля мастер-класс по диагностике болезней картофеля и ярмарка семян корнеплода: ООО «Солана Рус» представит 6 сортов растения, ООО «Норика-Славия» (7 сортов), ООО ДГТ (9 сортов), ООО «Агрико Евразия» (4 сорта).
Также в программе новинки техники для производства картофеля от ООО «АгроМаг», ООО «ЭкоНива-Техника», ООО ГК «Агроникс», ООО «АгроМир», ООО «СпецСнаб», ООО «ПсковАгрохим» и ООО «Трейдинг деталь», а в конце викторина с розыгрышем ценных призов.
|№
|Наименование мероприятия
|Время
|1.
|Регистрация участников мероприятия, выдача раздаточного материала участникам
|10:00-11:00
|2.
|Кофе-брейк для всех участников мероприятия
|10:00-11:00
|3.
|Открытие мероприятия
|11:00-11-05
|4.
|Вступительное слово
|11:05-11-15
|5
|Вступительное слово
|11:05-11-15
|6.
|
Работа по секциям:
1.Демонстрация схем защиты картофеля от АО Фирма Август
2.Демонстрация перспективных сортов картофеля различной селекции: ООО Солана - Рус, ООО Норика - Славия, ООО ДГТ, ООО Агрика Евразия,
|11:15-15:00
|7.
|Мастер-класс по диагностике болезней картофеля от кандидата биологических наук ВИЗР Хютти А. В.
|11:15-15:00
|8.
|Показ современной с/х техники: - ООО «АгроМаг» - ООО «ЭкоНива-Техника» - ООО ГК «Агроникс» - ООО «АгроМир» - ООО «СпецСнаб» - ООО «ПсковАгрохим» - ООО «Трейдинг деталь»
|10:00-15-00
|9.
|ФГБУ Россельхозцентр ФГБУ САС «Великолукская» ФГБУ САС «Псковская»
|13:00-15-00
|10.
|Обед для участников мероприятия
|13:00-15-00
|11
|Викторина для участников мероприятия
|14:00-14-30