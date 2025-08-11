Общество

День картофельного поля Псковской области отметят 14 августа

День картофельного поля Псковской области отметят 14 августа в Печорском муниципальном округе на территории крестьянского (фермерского) хозяйства (КФХ) Шарстук А.Г., сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

В программе Дня картофельного поля мастер-класс по диагностике болезней картофеля и ярмарка семян корнеплода: ООО «Солана Рус» представит 6 сортов растения, ООО «Норика-Славия» (7 сортов), ООО ДГТ (9 сортов), ООО «Агрико Евразия» (4 сорта).

Также в программе новинки техники для производства картофеля от ООО «АгроМаг», ООО «ЭкоНива-Техника», ООО ГК «Агроникс», ООО «АгроМир», ООО «СпецСнаб», ООО «ПсковАгрохим» и ООО «Трейдинг деталь», а в конце викторина с розыгрышем ценных призов.

Программа: