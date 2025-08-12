Тала Нещадимова: Преимущественно погода на неделе будет сухой и маловетреной

На тему получения социальных налоговых вычетов для псковичей проведут онлайн-вебинар

Водитель пострадал при столкновении двух автомашин в Великих Луках

Назван топ-5 самых востребованных туристических направлений в РФ в 2025 году

Ребенок пострадал в тройном ДТП в псковской деревне Неелово

Псковская область и Гудаутский район Абхазии подпишут соглашение о побратимских отношениях

Концерт к 100-летию со дня кончины святителя Тихона дадут в Псковском кремле

В приделах церкви Николы со Усохи в Пскове готовятся к заливке полов

Двое пострадали при столкновении КАМАЗа с «Газелью» на улице 128-й Стрелковой Дивизии в Пскове

На участке трассы А-122 в Псковской области ввели реверсивное движение до конца года