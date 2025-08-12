Тала Нещадимова: Преимущественно погода на неделе будет сухой и маловетреной

На неделе в Псковской области ожидается достаточно теплая погода, сообщила в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.
Жителей Псковской области ждут дневные температуры от +19 - +24 до +22 - +27 градусов.
«Сформировался антициклон, поэтому преимущественно погода будет сухой и маловетреной, но ночи станут холоднее», - поделилась Тала Нещадимова.
Ночные температуры опустятся до +8 - +12 градусов, а в отдельные ночи до +5 - +10 градусов.