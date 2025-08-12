Общество

«Потягнем за Отечество!»: Герои России Жумагельды Нурахметов и Тимур Томазов

Казах, гвардии капитан Жумагельды Нурахметов - командир танковой роты 124-го отдельного танкового батальона 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии Воздушно-десантных войск.

Родился в 1995 году в ауле Тогунас Русско-Полянского района Омской области. Там же окончил среднюю школу. Активно занимался гиревым спортом, позднее, в 2016 году, ему было присвоено звание мастера спорта.

Поступив на службу в Вооружённые силы Российской Федерации, окончил Омский автобронетанковый инженерный институт. Командовал танковым взводом, затем танковой ротой 124-го отдельного танкового батальона 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии.

В 2014 году принимал участие в операции по возвращению Крыма в состав Российской Федерации, позже — в военной операции, проводимой Россией в Сирии против международных террористических формирований. С 2022 года командир танковой роты Жумагельды Нурахметов участвовал в специальной военной операции по защите Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики.

9 сентября 2022 года в бою против Вооружённых сил Украины в районе населённого пункта Костромка Херсонской области танковый взвод под его командованием обеспечивал поддержку боевых действий штурмовых групп 104-го гвардейского десантно-штурмового полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии.

Вспоминают свидетели боя: «Было обнаружено приближение вражеской бронетехники (4 танка, 6 БМП, несколько бронеавтомобилей). Жумагельды Нурахметов приказал атаковать колонну бронетехники противника, используя тактический приём «танковая карусель». Экипаж его танка первым вышел на огневую позицию и вступил в бой. Произведя несколько выстрелов, танк резко сменил позицию, перейдя в заросли кустарника для обеспечения скрытности. В бой вступили и остальные танковые экипажи взвода. Наблюдая из укрытия за местом боя, командир определил экипажам приоритетные цели. С расстояния менее одного километра наводчик-оператор танка Нурахметова точным выстрелом поразил головной танк, и колонна противника остановилась. Воспользовавшись этим замешательством, экипаж Жумагельды Нурахметова уничтожил ещё три единицы бронетехники, после чего сменил позицию».

Вернувшись на рубеж огня, танкисты обнаружили скопление личного состава противника, который проводил восстановление повреждённых боевых машин. Экипаж танка вновь открыл огонь, наводчик-оператор двумя выстрелами поразил ещё один украинский танк, а Нурахметов огнём из крупнокалиберного пулемёта поразил военнослужащих противника. Когда враг начал отступать, до его выхода из зоны огня экипаж танка Нурахметова успел поразить ещё две боевых машины пехоты.

Указом президента Российской Федерации в 2023 году за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, гвардии капитану Нурахметову Жумагельды Аитмухамедовичу присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением знака особого отличия — медали «Золотая Звезда».

Награда была вручена Герою 2 августа 2023 года в Кремле президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Ранее Жумагельды Нурахметов был награждён орденом Мужества и медалями, в том числе - медалью Жукова.

На снимке: церемония вручения государственных наград. Званием Героя Российской Федерации награждён капитан Жумагельды Нурахметов. Фото: kremlin.ru

Кабардинец Тимур Тамазов – командир сводного штурмового отряда «Шторм» 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии Воздушно-десантных войск, гвардии капитан.

Родился 25 октября 1990 года в селе Карагач Прохладненского района Кабардино-Балкарской Республики младшим из троих детей. В 15 лет остался без отца. В 2008 году окончил среднюю общеобразовательную школу в родном селе.

С 2008 года – в Вооружённых силах Российской Федерации, курсант Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии Василия Маргелова.

После окончания в 2013 году училища проходил службу в 56-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой ордена Отечественной войны Донской казачьей бригаде (лёгкой) Воздушно-десантных войск (ВДВ). Служил командиром парашютно-десантного взвода, затем разведывательного взвода, с 2017 года – заместителем командира группы специального назначения. С 2018 года – заместителем командира роты специального назначения – инструктор по воздушно-десантной подготовке. С 2020 года – командир роты десантного обеспечения 56-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. Участвовал в военной операции, которую Россия проводила в Сирии против международных террористических формирований.

В 2021 году переведён в 76-ю гвардейскую десантно-штурмовую Черниговскую Краснознамённую ордена Суворова дивизию ВДВ. Занимал должность заместителя командира десантно-штурмового батальона.

С 24 февраля 2022 года в составе своего подразделения принимал участие в специальной военной операции по защите Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. На первом этапе операции командовал бронегруппой батальона на киевском направлении. Его подразделение попало в засаду и вступило в бой, в результате которого десантники заставили противника отступить с большими потерями.

15 июля назначен командиром сводного штурмового отряда «Шторм». В кратчайшие сроки провёл программу боевого слаживания подчинённого ему подразделения, после чего приступил к выполнению боевых задач на наиболее сложных и опасных участках.

Вспоминают сослуживцы: «На запорожском и херсонском направлениях он проявил себя как грамотный, хладнокровный и высокопрофессиональный командир. Отряд под его командованием стал одним из лучших штурмовых подразделений воздушно-десантных войск. Действуя в Херсонской области, штурмовой отряд, в ходе упорных боёв отбросил врага с хорошо укрепленных позиций, уничтожив при этом 15 бронемашин и 150 военнослужащих».

9 августа в ходе операции по захвату села Алексеевка (Каховский район) противник обошёл российское подразделение с фланга и атаковал командный пункт.

Рассказывают очевидцы боя: «При отражении нападения, умело пользуясь складками местности и своим выгодным положением в отрыве от остальных сил, гвардии капитан Тамазов смог подползти с фланга к пулемётной точке. Метким броском гранаты точно внутрь занимаемого здания офицер уничтожил противника, вывел из-под огня командный пункт и продолжил управление боем. После занятия населённого пункта, при переходе к удержанию рубежа, противник при поддержке огня артиллерии перешёл в контратаку. По командному пункту было нанесено огневое поражение, в результате которого гвардии капитан Тамазов получил тяжёлое ранение, но, проявляя личное мужество и самоотверженность, не покинул поле боя и руководил отражением атаки противника, быстро и точно корректировал огонь артиллерии, чем обеспечил захват и удержание назначенного рубежа. В самом конце боестолкновения он потерял сознание».

В ходе тяжёлых боев по удержанию рубежей обороны против многократно превосходящих сил противника с 29 августа по 10 сентября бойцы отряда «Шторм» под руководством гвардии капитана Тамазова неоднократно проявляли мужество, обеспечивая огневое поражение на наиболее опасных направлениях наступления противника. Командир отряда личным примером незаурядной полевой выучки и героизма, неоднократно поднимал личный состав в контратаки.

11 сентября в районе села Костромка (Великоалександровский район) десантники выполняли задачу по охране группы минирования гвардейского инженерно-сапёрного батальона, в ходе чего попали в огневую засаду.

По словам участников боя, в самом его начале был ранен командир взвода. Гвардии капитан Тамазов, несмотря на своё собственное ранение, доставил на себе раненого товарища до позиций отряда, по которым как раз в этот момент был нанесён артиллерийский удар. Офицер получил тяжёлое ранение, был вынесен с поля боя и отправлен военно-транспортным самолётом в тыловой госпиталь.

17 сентября, несмотря на усилия врачей, он скончался от полученных ран. Похоронен в селе Карагач Прохладненского района.

Указом президента Российской Федерации от 14 декабря 2022 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, гвардии капитану Тамазову Тимуру Мухамедовичу присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно). Медаль «Золотая Звезда» передана семье Героя 17 января 2023 года в городе Нальчике.

Фото: ВДВ | Армия России | Десантный журнал

В числе наград героя также орден Мужества и медали, в том числе Суворова, Жукова.

Памятник Тимуру Тамазову установлен в селе Карагач. Его именем названы улица в городе Нальчике (Кабардино-Балкария), средняя общеобразовательная школа №2 в Карагаче и юнармейский отряд этой школы. На здании средней общеобразовательной школы №1, в которой учился Герой, открыта мемориальная доска.

