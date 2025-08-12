Общество

Психолог рассказал, почему некоторые люди издеваются над животными

Жестокое обращение с животными — явление, вызывающее тревогу и сочувствие у многих. Но что стоит за этим поведением? Об этом рассказал психолог высшей категории, НЛП-психотерапевт, гипнотерапевт, когнитивно-поведенческий психотерапевт Сергей Лунюшин.

Фото: сгенерировано ИИ, источник: shedevrum.ai

По словам специалиста, одна из главных причин — это влияние воспитания в детстве.

«Если человек рос в окружении, где родители проявляли жестокость по отношению к животным, он мог усвоить такую модель поведения как норму. В результате у него формируется установка, что так поступать допустимо, и он начинает проявлять жестокость без особых раздумий», - отметил эксперт.

Кроме того, если в детстве близкие родственники проявляли жестокость по отношению к ребенку — били, унижали или обижали — у него развивается обида и злость.

«Эти негативные чувства требуют выхода, и зачастую человек ищет слабых для выражения своей агрессии. Взрослея, он может выбрать в качестве жертв животных — уязвимых существ, на которых легче реализовать свои негативные эмоции», - добавил психолог.

Некоторые люди страдают от отсутствия чувства жалости и сострадания не только к животным, но и к окружающим. Это может быть связано с воспитанием или психопатическими чертами характера. Психопатия — это состояние, при котором человек воспринимает других как предметы для удовлетворения своих потребностей и не способен чувствовать сочувствие.

«Еще одна причина — психологический механизм переноса. Человек с внутренними проблемами или негативными качествами не признает их в себе и переносит на других — животных или людей. В результате он обвиняет окружающих в своих недостатках и проявляет агрессию», - уточнил специалист.

Также некоторые люди используют издевательства и жестокость, как способ повысить свою самооценку. Проявляя силу над более слабым — будь то человек или животное — они ощущают себя увереннее и важнее. Такой механизм служит временным «подпиткой» их внутренней неудовлетворенности.

«В ряде случаев жестокость связана с психическими заболеваниями. Например, случаи насилия под воздействием галлюцинаций или голосов (по типу синдрома Кандинского) свидетельствуют о необходимости обращения к специалистам-психиатрам для диагностики и лечения», - заключил Сергей Лунюшин.

Причин для проявления агрессии по отношению к животным много, и они зачастую связаны с внутренним состоянием человека: травмами прошлого, отсутствием эмпатии, низкой самооценкой или психическими расстройствами, пишет RuNews24.ru.

Понимание этих факторов важно для профилактики жестокого обращения и формирования более гуманного отношения к окружающим существам. Только через работу над собой и развитие сочувствия можно снизить уровень насилия и сделать наш мир добрее, заметил психолог.