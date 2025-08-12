Общество

Для россиян предложили ввести базовый доход

Партия «Справедливая Россия - За правду» выступает за введение в России базового дохода - регулярных выплат гражданам со стороны государства вне зависимости от занятости, уровня дохода и социального положения, заявил вице-спикер Госдумы Александр Бабаков.

«Наша партия давно говорила о базовом доходе. Ничего в этом плохого нет. Базовый доход должен стоять в основе социальных гарантий человека со стороны общества. Есть ли такие возможности? Есть. Есть ли у нас для этого ресурсы? Конечно, есть. Для этого надо просто кардинально изменить денежно-кредитную политику», - сказал Бабаков в ходе пресс-конференции, посвященной анализу ситуации с зарплатой и пенсиями граждан, а также экономическим инициативам партии по ее повышению.

Вице-спикер Госдумы считает, что кредитно-денежную политику надо направить на развитие России, которая и будет источником обогащения. Бабаков добавил, что, формируя новую экономическую политику, целью должно стать качество жизни, пишет РИА Новости.

«Это положительная демография, комфортная среда обитания, решение инфраструктурных проектов, а главное - социальная защищенность», - уточнил он.