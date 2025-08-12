Общество

В ГД предложили сократить допустимое число детей-мигрантов в классах

Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев, а также депутаты Госдумы Сардана Авксентьева и Анна Скрозникова направили обращение главе Минпросвещения Сергею Кравцову с предложением запретить на законодательном уровне обучение более одного ребенка-мигранта в одном классе.

Отмечается, что в более чем 500 школах количество детей мигрантов превышает 10%, что объективно усложняет процесс адаптации и снижает эффективность образовательного процесса как для самих иностранных учеников, так и для их российских граждан.

«В этой связи считаем необходимым законодательно закрепить норму, запрещающую зачисление в один класс более одного ребёнка-мигранта», - сказано в документе.

Также подчеркивается, что принятие таких законодательных мер обеспечит равномерное распределение детей-мигрантов по классам, что снизит нагрузку на педагогов. Российские дети при этом не будут испытывать затруднений в освоении программы из-за языкового барьера у одноклассников, а сами иностранные учащиеся быстрее овладеют русским языком и нормами культурного общения, пишет РИА Новости.

«Прошу Вас, уважаемый Сергей Сергеевич, оценить целесообразность реализации указанной инициативы и, в случае Вашей поддержки, поручить профильным департаментам министерства просвещения подготовить соответствующие изменения в законодательство Российской Федерации», - написано в документе.