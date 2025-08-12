Общество

Клумба и дорожки появляются возле центрального сквера в псковской деревне Середка

Контрольный выезд в Середку, где подрядчик активно ведет работы по благоустройству общественной территории – центрального сквера села на пересечении улиц Хоботова и Ленинской, провела глава Псковского района Наталья Федорова. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

В объеме уже видна главная клумба, подрядчик начал обустройство дорожек. На выезде обсудили и приняли предложение исполнителя работ о корректировке направления одной из дорожек: более закругленный изгиб на плане не совпадал с так называемой «народной тропой». Логично предположить, что жители не изменят годами сформированного маршрута, поэтому идем им навстречу, это не потребует кардинального изменения плана и дополнительных средств, но точно послужит на пользу людям и сохранит зеленую зону от вытаптывания, отметила Наталья Федорова.

Глава Середкинской волости Раиса Шумкина рассказала, что благоустройство сквера вызвало положительный отклик у жителей.

«Поручила администрации сельского поселения отработать с активистами ТОСа и неравнодушными жителями наполнение клумбы цветами и возможность посадки кустиков по краям дорожек, когда они будут готовы.Кроме того, еще раз проработали организацию пространства и подсыпку территории детской и спортивной зоны. Радует заинтересованность подрядчика в качественном результате работы и включенность местного сообщества. Отмечу, сквер в Середке – это третья общественная территория в Псковском районе, которую мы благоустраиваем в текущем году. Работы в рамках программы ФКГС в Писковичах закончены, в Неелово – завершаются», - заключила глава района.