Общество

В ГД внесли проект о поддержке детей военных после окончания школы

Законопроект, позволяющий детям военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и добровольцев не терять меры поддержки после окончания школы и до поступления в вузы и колледжи, внесен в Госдуму, сообщили в «Единой России».

«Законопроект, внесённый в Госдуму сенаторами и депутатами от партии, позволит детям военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и добровольцев не терять меры поддержки в период после окончания школы и до поступления в вузы и колледжи», - сообщили в Telegram-канале ЕР.

В партии пояснили, что на данный момент право на льготы имеют члены семьи военнослужащего, сотрудника правоохранительных органов, добровольца, к которым отнесены несовершеннолетние дети и дети младше 23 лет, очно обучающиеся в вузе или ссузе. Однако дети, закончившие школу в июне, до момента поступления в сентябре, в течение лета теряют право на получение предусмотренных законодательством льгот, пишет РИА Новости.