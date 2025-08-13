Общество

Роскомнадзор сообщил о частичном ограничении звонков в Telegram и WhatsApp*

Роскомнадзор (РКН) сообщил о частичном ограничении звонков в мессенджерах Telegram и WhatsApp* в соответствии с материалами правоохранительных органов для противодействия преступникам.

«По данным правоохранительных органов и многочисленных обращений граждан, иностранные мессенджеры Telegram и WhatsApp* стали основными голосовыми сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан. Неоднократно направлявшиеся требования о принятии мер противодействия владельцами мессенджеров проигнорированы», - сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ведомства.

«Информируем, что для противодействия преступникам в соответствии с материалами правоохранительных органов принимаются меры по частичному ограничению звонков в данных иностранных мессенджерах. Никаких иных ограничений их функционала не вводится», - сообщили в РКН.

* Принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ