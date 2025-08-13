Общество

Россиянам будет запрещено держать дома трехкоготных мягкотелых черепах

Россиянам будет запрещено содержать в домашних условиях трехкоготных мягкотелых черепах, а также крупных каймановых черепах, следует из документа правительства.

Эти виды попали в утвержденный перечень животных, запрещенных к содержанию. Документ вступит в силу с 1 сентября 2025 года и будет действовать 6 лет - до 1 сентября 2031 года, пишет РИА Новости.

Список содержит в том числе раздел рептилий, в него попали ядовитые змеи, крокодилы, некоторые ящерицы, а также несколько видов черепах. Так, нельзя будет держать дома каймановых черепах с длиной спинного щита панциря более 30 сантиметров, а также трехкоготных мягкотелых черепах.

Из амфибий в перечень запрещенных к содержанию попали четыре вида лягушек: ужасный листолаз, бразильский гребнистоголов, ядовитая и щитоголовая квакши.