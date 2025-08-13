Общество

Антон Мороз: Все регионы СЗФО представлены в Пскове на конференции «Нострой»

Окружная конференция саморегулируемых организаций – членов Национального объединения строителей «Нострой», зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального округа, проходит 14 августа в Пскове, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Вице-президент Национального объединения строителей «Нострой», кандидат на довыборы депутата Псковской городской Думы по округу №3, председатель Совета Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» Антон Мороз рассказал, что на данной встрече планируется не только обмен опытом, но и принятие ряда решений по поводу новопринятых мер поддержки, а также награждений, приуроченных ко Дню строителя.

«Сегодня на Псковской земле все строители, все крупнейшие саморегулируемые организации Северо-Западного федерального округа. У нас представлены все регионы Северо-Запада. Обсуждать будем насущные вопросы повестки развития строительной отрасли в непростой для современной экономики период. Одним из основных станет вопрос кадров, поскольку кадровое обеспечение строительной отрасли является сейчас основной отраслевой проблемой, которую мы видим», — сказал Антон Мороз.

Кроме того, планируется обсудить систему саморегулирования, в том числе, как систему контроля за деятельностью строительных подрядчиков.

«Проговорим все насущные вопросы, которые волнуют строителей Северо-Западного федерального округа, в том числе Пскова», — заключил Антон Мороз.

Заместитель губернатора Псковской области Игорь Шатурный зачитал приветственный адрес губернатора Псковской области Михаила Ведерникова: «Ассоциация объединяет более 260 строительных компаний. С момента своего основания Ассоциация эффективно работает на благо области, способствует совершенствованию законодательства и в целом положительно влияет на качество строительства. Окружные конференции, которые проводит Национальное объединение строителей, играют важную роль в формировании идей и позиций строителей из различных регионов, которые будут представлены на всероссийском съезде. Уверен, что итоги вашей работы на этом мероприятии явят вас вновь в принятие взвешенных решений, которые позволят справиться со всеми вызовами, нарастить темпы строительства и в целом определять будущее строительного области», — сказал он.

В рамках конференции участники обсудят профессиональный стандарт «Специалист в области саморегулирования в градостроительной деятельности», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, усиление взаимодействия саморегулируемых организаций и членов саморегулируемых организаций в части снижения риска выплат из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств и многое другое.