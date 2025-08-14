Общество

Состоялась рабочая встреча председателей профсоюзных организаций Псковской области

15 августа в Доме профсоюзов состоялась рабочая встреча председателя Псковского областного совета профсоюзов Игоря Иванова с председателем Псковской областной организации Российского профсоюза работников инновационных и малых предприятий Игорем Ивановым, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном совете профессиональных союзов.

Видео: Псковский областной совет профессиональных союзов

Основной темой обсуждения стала предстоящая отчётно-выборная конференция, которая пройдет сегодня в Доме профсоюзов. На конференции будут подведены итоги работы организации за отчетный период и определены задачи на следующий срок.

Обе стороны отметили важность конструктивного взаимодействия между профсоюзными объединениями региона для защиты трудовых прав и интересов работников.