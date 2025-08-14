Общество

В МВД предупредили об опасности использования мессенджеров

Большинство дистанционных преступлений совершается с использованием мессенджеров. Об этом 15 августа сообщает пресс-центр МВД РФ.

«МВД России предупреждает о необходимости соблюдать осторожность при использовании средств мгновенного обмена сообщениями (интернет-мессенджеров). Согласно данным статистики, они являются наиболее распространенным инструментом для совершения преступлений, в том числе дистанционных хищений», — говорится на сайте ведомства.

В МВД уточнили, что мессенджеры активно применяются мошенниками в преступных целях посредством отправки сообщений и звонков, в том числе по видеосвязи. По материалам ведомства, мошеннические колл-центры с Украины предпочитают этот способ связи, так как интернет-подключения сложнее отследить и заблокировать.

Кроме того, мессенджеры служат средством вербовки российских граждан украинскими спецслужбами для совершения различных преступлений. За первое полугодие 2025 года в МВД было зарегистрировано более 14,2 тыс. преступлений, совершенных при помощи мессенджеров.