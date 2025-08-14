Общество

На границе в Псковской области остановили 200 килограмм готовой мясной продукции

На российско-белорусской границе в Псковской области остановили перемещение 200 килограмм готовой мясной продукции, следующей из Республики Беларусь на территорию Российской Федерации с нарушением ветеринарно-санитарных правил транспортировки, сообщили Псковской Ленте Новостей в северо-западном межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Фотография: Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора

Установили, что грузовой отсек транспортного средства находится в неудовлетворительном санитарном состоянии, не оснащен холодильным оборудованием, необходимым для соблюдения температурного режима при перевозке мясной продукции, вместе с товаром размещены посторонние предметы (запасное колесо, домкрат). Кроме того, на перемещаемую продукцию – колбасу, шпикачки и копчено-вареную куриную грудку, отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие происхождение и безопасность товара.

Перемещение готовой мясной продукции по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено, оформлен акт о возврате груза, товар возвращен в Республику Беларусь.