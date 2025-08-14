Общество

Общество Титул «Миссис Россия – 2025» завоевала Екатерина Семенова из Магнитогорска

В Москве 15 августа прошел финальный этап конкурса красоты среди замужних женщин «Миссис Россия — 2025». Победительницей стала 37-летняя представительница Урала Екатерина Семенова.

По словам женщины, она неоднократно побеждала в конкурсах красоты регионального уровня, однако ее целью было принять участие во всероссийским состязании.

«В моей копилке есть титулы «Краса Магнитки», «Краса Уральского федерального округа» и «Жемчужина Магнитогорска». После всех этих конкурсов я перешла в ранг организатора, режиссера-постановщика. <...> Очень хотелось поучаствовать именно на федеральном, а не только на региональном уровне и побороться за главную корону», — рассказала она ТАСС.

Титул «Гран-при Миссис Россия – 2025» достался Юлии Смоляковой из Самары.

В конкурсе приняли участие жены героев специальной военной операции (СВО), врачи, педагоги и многодетные матери. Всего в состязании было 28 номинаций и пять титулов: Первая, Вторая и Третья вице-миссис Россия, «Миссис Россия Классик» и «Первая вице-миссис Россия Классик».