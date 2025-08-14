Общество

Игры способны активировать кору головного мозга, рассказала эксперт

С годами умственные способности и память человека могут ослабевать, но регулярные простые игры способны замедлить этот процесс. Об этом рассказала бренд-менеджер мобильной игры «Мир домовят» студии разработки «Наши игры» группы компаний Astrum Entertainment Алена Петряшева.

По словам эксперта, когнитивные функции, такие как мышление, память, внимание и эмоциональная регуляция, улучшаются и поддерживаются при активном умственном труде.

«Игра — одна из наиболее эффективных форм тренировки памяти, мышления и внимания. <...> Она вовлекает участника в активное действие, создает безопасную среду для совершения ошибок и направлена на процесс, а не на результат. Эти факторы стимулируют выброс дофамина в теле и снимают стресс», — рассказала Алена Петряшева.

Уточняется, что форматы игровых тренировок варьируются от простых мобильных игр и головоломок до приложений, обучающих навыкам через геймификацию.

«Головоломки активируют префронтальную и премотороную кору, а словесные игры запускают вспышку активности в правом полушарии. <...> Более необычные варианты — это наборы механических головоломок и игры-головоломки вроде дженги и пентаго», — уточнила эксперт.

Игры типа «три в ряд» улучшают скорость и точность визуального поиска и рабочую память. Их эффективность обусловлена необходимостью анализировать, планировать и распознавать образы, пишет Газета.ru.

«Стратегические игры усиливают работу префронтальной коры головного мозга и помогают развить навыки планирования. Кроме того, они часто подталкивают к дебатам и гибкости — всё это полезно для борьбы с возрастными изменениями», — резюмировала Петряшева.