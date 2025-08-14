Общество

Россиянам раскрыли, где быстрее всего растут зарплаты

В Москве за год наибольший рост зарплат был зафиксирован у инженерно-технических работников в строительстве, HR-специалистов и работников IT-сферы, рассказали агентству «Прайм» в SuperJob.

Рост зарплат инженерно-технических работников в строительстве составил 17,8 процента. Основной вклад в такую динамику внесли промышленные и инфраструктурные проекты.

Далее идет HR-сфера (+17,6 процента). В условиях нехватки персонала компании вынуждены искать новые подходы к привлечению и удержанию сотрудников.

«IT-сфера находится на третьем месте по темпам прироста зарплатных предложений за год (+13 процентов). Зарплаты программистов продолжают расти, но это касается не всех: работодатели ориентированы на привлечение и удержание разработчиков мидл- и сеньор-уровня, в приоритете практический опыт», — рассказали аналитики.