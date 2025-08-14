Общество

В МВД рассказали, как отличить реальный вызов на допрос от фейка

Для официального вызова на допрос правоохранители должны не только позвонить, но и направить повестку, в противном случае это могут быть мошенники, следует из материалов МВД.

Как следует из материалов, телефонные мошенники могут представиться сотрудниками полиции и по смс вызвать гражданина якобы на допрос, указав даже адрес отдела полиции.

«Вызов по телефону без получения повестки не считается официальным. Рекомендуется предложить собеседнику отправить повестку и прекратить разговор», - говорится в материалах.

Также отмечается, что узнать, реальный ли полицейский позвонил или написал, можно, обратившись в дежурную часть.