Общество

Россияне рассказали, сколько денег им нужно для счастья

Чтобы чувствовать себя счастливыми, россиянам в среднем нужно 226 921 рубль в месяц, в 2017 году средняя сумма желаемого дохода составляла 109 472 рубля, следует из опроса Аналитического центра ВЦИОМ.

«Зафиксированный в опросе Аналитического центра ВЦИОМ двукратный рост «счастливого дохода» за прошедшие восемь лет — это порядка 9,5% его ежегодной капитализации, что выше, но в целом сопоставимо с инфляцией в этом периоде. Иными словами, рост номинальной стоимости «счастья» обусловлен в первую очередь ростом цен», - считает эксперт Аналитического центра ВЦИОМ Алексей Ручин.

Чтобы чувствовать себя счастливыми, жителям Москвы и Санкт-Петербурга в среднем нужно 694 353 рубля, опрошенным из городов-миллионников - 175 739 рублей, из небольших городов - 193 996 рублей. По словам россиян, 15 058 рублей - наименьшая сумма, которая является «деньгами», в 1998 году «деньги» начинались от 88 рублей.

Согласно результатам опроса, опубликованным на сайте Аналитического центра ВЦИОМ, количество денег, которое есть, 42% россиян приносят счастье и удовлетворение, что на 31% больше, чем в 1999 году.

Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 12 июля 2025 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.