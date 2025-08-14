Общество

В МВД предупредили о новой схеме мошенничества с записью к врачу

Мошенники похищают средства через приложения, которые предназначены для ускорения записи к врачам.

Злоумышленники связываются с потенциальными жертвами в мессенджерах. Они пытаются убедить россиян скачать программы удаленного доступа к телефону и онлайн-банкингу для якобы ускорения процедуры записи к врачам.

При контакте с потенциальными жертвами мошенники называют имена и отчества. Они спрашивают, сколько времени человек тратит на оформление записи к врачу. В случае наличия претензий у жертвы к этому процессу злоумышленники выслушивают, после чего предлагают скачать на телефон программы для якобы просмотра свободных талонов.

В МВД призвали не устанавливать на телефон подозрительные приложения по просьбе неизвестных лиц, а также не информировать их о своих финансах, пишет ТАСС.